В бюджеті-2020 потрібно передбачити додаткове фінансування в розмірі 50 млрд грн на територіальні дороги.
Дивися повний текст Омелян розповів, скільки грошей вкладуть в ремонт доріг у 2020 році.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 19:03
Омелян розповів, скільки грошей вкладуть в ремонт доріг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів, скільки грошей вкладуть в ремонт доріг у 2020 році.
Додано: Нед 16 чер, 2019 19:03
Омельян ты вообще перед пиаром с Укравтодором консультировался, а то у них другая инфа.
(на восстановление украинских дорог нужно минимум два триллиона гривен)
https://news.finance.ua/ru/news/-/45103 ... imo-59-let
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