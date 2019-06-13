RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян розповів, скільки грошей
вкладуть в ремонт доріг...

Омелян розповів, скільки грошей вкладуть в ремонт доріг...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:03

Омелян розповів, скільки грошей вкладуть в ремонт доріг...

Пропонуємо до обговорення:
В бюджеті-2020 потрібно передбачити додаткове фінансування в розмірі 50 млрд грн на територіальні дороги.

Дивися повний текст Омелян розповів, скільки грошей вкладуть в ремонт доріг у 2020 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89332
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:03

Омельян ты вообще перед пиаром с Укравтодором консультировался, а то у них другая инфа.
(на восстановление украинских дорог нужно минимум два триллиона гривен)
https://news.finance.ua/ru/news/-/45103 ... imo-59-let

Лучше гиперлуп строй у себя в туалете потихоньку.
tigr-uu
 
Повідомлень: 640
З нами з: 05.02.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг...
R2 » Суб 15 чер, 2019 20:33
7 152
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 чер, 2019 16:30
p_a_l
Visa, Uber і інші великі компанії вкладуть по $10 млн в...
R2 » Суб 15 чер, 2019 12:10
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 чер, 2019 12:10
Alex2007
В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 13 чер, 2019 11:24
34 2405
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 18:13
chudru

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (443)
16.06.2019 20:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.