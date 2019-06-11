RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2019 році на ринок вийдуть
18 нових моделей електромобілів

У 2019 році на ринок вийдуть 18 нових моделей електромобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 23:28

У 2019 році на ринок вийдуть 18 нових моделей електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Світові автовиробники за підсумками 2018 року продали близько 1,6 млн. електромобілів.

Дивися повний текст У 2019 році на ринок вийдуть 18 нових моделей електромобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89333
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік 1, 2, 3
R2 » Чет 13 чер, 2019 15:07
27 835
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 18:15
Sommer
Huawei призупиняє розробку нових ноутбуків
R2 » П'ят 14 чер, 2019 16:42
1 40
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 16:42
blueiceua
Tesla обмежить можливості вже проданих електромобілів...
R2 » Вів 11 чер, 2019 10:39
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 10:39
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.