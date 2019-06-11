|
|
У 2019 році на ринок вийдуть 18 нових моделей електромобілів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 чер, 2019 23:28
Пропонуємо до обговорення:
Світові автовиробники за підсумками 2018 року продали близько 1,6 млн. електромобілів.
Дивися повний текст У 2019 році на ринок вийдуть 18 нових моделей електромобілів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89333
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27
|835
|
П'ят 14 чер, 2019 18:15
Sommer
|
|1
|40
|
|
|1
|100
|