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Вчені вирахували шкоду екології від майнінгу криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 чер, 2019 05:12
Пропонуємо до обговорення:
Вуглекислий газ, що виділяється в процесі видобутку криптовалют, дорівнює за обсягом вуглецевим викидам таких країн, як Йорданія або Шрі-Ланка. Такого висновку дійшла група вчених з Технічного університету Мюнхена.
Дивися повний текст Вчені вирахували шкоду екології від майнінгу криптовалют
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Додано: Пон 17 чер, 2019 05:12
Теперь пусть посчитают вред от традиционного банкинга. Можно отдельно от наличных\безналичных рассчетов.
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