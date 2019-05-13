RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вчені вирахували шкоду екології
від майнінгу криптовалют

Вчені вирахували шкоду екології від майнінгу криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 05:12

Вчені вирахували шкоду екології від майнінгу криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Вуглекислий газ, що виділяється в процесі видобутку криптовалют, дорівнює за обсягом вуглецевим викидам таких країн, як Йорданія або Шрі-Ланка. Такого висновку дійшла група вчених з Технічного університету Мюнхена.

Дивися повний текст Вчені вирахували шкоду екології від майнінгу криптовалют.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89353
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:14

Человечество с одной стороны вроде очень умное, но с другой стороны тупое как пробка. Где то я это уже видел. Какие то истуканы и поголовная вырубка деревьев на острове.
p_a_l
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:45

Авторы вы чё курите? Где ссылка на оригинал статьи "исследований"???
uzetkiss777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії готуються заборонити майнінг криптовалют
R2 » Вів 11 чер, 2019 21:23
2 161
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 чер, 2019 05:04
shiryukov7
Курс криптовалют: Ринок падає на поганих новинах
R2 » Пон 10 чер, 2019 10:17
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 10:17
сова
Базовий дохід не вирішить проблеми бідності, - вчені
R2 » Пон 13 тра, 2019 09:56
4 202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 тра, 2019 09:46
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72183)
18.06.2019 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.