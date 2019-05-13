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Вчені вирахували шкоду екології від майнінгу криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 чер, 2019 05:12
Пропонуємо до обговорення:
Вуглекислий газ, що виділяється в процесі видобутку криптовалют, дорівнює за обсягом вуглецевим викидам таких країн, як Йорданія або Шрі-Ланка. Такого висновку дійшла група вчених з Технічного університету Мюнхена.
Дивися повний текст Вчені вирахували шкоду екології від майнінгу криптовалют
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:14
Человечество с одной стороны вроде очень умное, но с другой стороны тупое как пробка. Где то я это уже видел. Какие то истуканы и поголовная вырубка деревьев на острове.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:45
Авторы вы чё курите? Где ссылка на оригинал статьи "исследований"???
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Додано: Вів 18 чер, 2019 17:13
Количество выделяемого побочно со2, при производстве электроэнергии это не проблема вычислительной техники, это проблема отсутствия прогресса в сфере технологий генерации электроэнергии,- это во первых. Во вторых,- само посчитанное количество со2 выбросов ещё не является доказанным фактом вредного воздействия на экологию. Однозначного мнения в этом вопросе нет,(вредно или нет) даже среди учёных. Соответственно - статья второсортная.
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