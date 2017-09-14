Кияни скаржаться на брак громадського транспорту, особливо у вечірні години.
Дивися повний текст Киянам бракує громадського транспорту: скільки на дорогах трамваїв і автобусів (інфографіка).
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Додано: Пон 17 чер, 2019 08:43
Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...
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Дивися повний текст Киянам бракує громадського транспорту: скільки на дорогах трамваїв і автобусів (інфографіка).
Додано: Пон 17 чер, 2019 08:43
Метро может заменить половину наземного транспорта, но где Новые ветки, где новые станции?
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