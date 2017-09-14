RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Киянам бракує громадського
транспорту: скільки на...

Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:43

Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни скаржаться на брак громадського транспорту, особливо у вечірні години.

Дивися повний текст Киянам бракує громадського транспорту: скільки на дорогах трамваїв і автобусів (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89339
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:43

Метро может заменить половину наземного транспорта, но где Новые ветки, где новые станции?
Rainbow
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:20

Медленно но уверено подготавливают к повышению тарифа.
p_a_l
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:23

В планах СССР к этому году должно быть 6 веток метро. А тут не могут мост на Троещину построить
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян розповів, скільки грошей вкладуть в ремонт доріг...
R2 » Нед 16 чер, 2019 19:03
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 чер, 2019 19:03
tigr-uu
В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 13 чер, 2019 11:24
34 2504
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 18:13
chudru
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 482, 483, 484
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4838 259249
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 16:36
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.