Кияни скаржаться на брак громадського транспорту, особливо у вечірні години.
Дивися повний текст Киянам бракує громадського транспорту: скільки на дорогах трамваїв і автобусів (інфографіка).
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Додано: Пон 17 чер, 2019 08:43
Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам бракує громадського транспорту: скільки на дорогах трамваїв і автобусів (інфографіка).
Додано: Пон 17 чер, 2019 08:43
Метро может заменить половину наземного транспорта, но где Новые ветки, где новые станции?
Додано: Пон 17 чер, 2019 11:23
В планах СССР к этому году должно быть 6 веток метро. А тут не могут мост на Троещину построить
Додано: Пон 17 чер, 2019 15:07
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Додано: Пон 17 чер, 2019 15:49
Любопытная табличка. Большинство показателей на душу населения за 30 лет сократились кратно, (да и само постоянное население страны - на треть)
Касательно общественного транспорта. Есть любопытная книжка - Повседневная жизнь Москвы перед 1-ой мировой. Там приводится количество трамваем в Москве 1914-го (двухмиллионном городе, не разделенном широкой и полноводной рекой) - около 1100. Плюс не менее 5 тыс. только пассажирских извозчиков (и столько же ломовых). самое же поразительное - на трамвайных остановках уже тогда висело более сотни...электрических часов.
Додано: Пон 17 чер, 2019 21:23
Re: Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...
Нужно вообще запретить маршрутки, то есть автобусы с малым количеством мест. Тогда нормальные автобус станут приносить деньги, потому что на них будут ездить все. Вот это вот Богданы это просто Африка какая-то. Нигде в Европе в больших городах нет такого маршруточного хаоса.
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