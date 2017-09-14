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Киянам бракує громадського
транспорту: скільки на...

Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:43

Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни скаржаться на брак громадського транспорту, особливо у вечірні години.

Дивися повний текст Киянам бракує громадського транспорту: скільки на дорогах трамваїв і автобусів (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:43

Метро может заменить половину наземного транспорта, но где Новые ветки, где новые станции?
Rainbow
 
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Медленно но уверено подготавливают к повышению тарифа.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:23

Re: Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...

Нужно вообще запретить маршрутки, то есть автобусы с малым количеством мест. Тогда нормальные автобус станут приносить деньги, потому что на них будут ездить все. Вот это вот Богданы это просто Африка какая-то. Нигде в Европе в больших городах нет такого маршруточного хаоса.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:10

Тенденция уменьшается колличества машин на маршрутах, в часы пик ожидание может составлять до 20 мин.
В европейских странах время на остановке составляет порядка 2-4 мин.
cia
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:20

Re: Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...

Laven написав:Нужно вообще запретить маршрутки, то есть автобусы с малым количеством мест. Тогда нормальные автобус станут приносить деньги, потому что на них будут ездить все. Вот это вот Богданы это просто Африка какая-то. Нигде в Европе в больших городах нет такого маршруточного хаоса.


Большие автобусы рентабельны на магистральных направлениях, они ни физически, ни материально, не могут обслуживать огромную мелкую сеть маршрутов во все уголки города.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:21

Re: без хаоса

  Laven написав:Нигде в Европе в больших городах нет такого маршруточного хаоса.

Маршрутки ходят везде и в достаточном количестве. Никто не ждет муниципального автобуса. даже льготники
sal
 
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