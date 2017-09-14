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Киянам бракує громадського
транспорту: скільки на...

Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:11

  sal написав:
  Laven написав:Нигде в Европе в больших городах нет такого маршруточного хаоса.

Маршрутки ходят везде и в достаточном количестве. Никто не ждет муниципального автобуса. даже льготники

Не маршруток в Западной Европе, есть разного размера автобусы которые ходят по расписанию. Там катаются и льготники, и те кто платит денег. Не рассказывайте сказки.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:02

  cia написав:Тенденц
ия уменьшается колличества машин на маршрутах, в часы пик ожидание может составлять до 20 мин.
В европейских странах время на остановке составляет порядка 2-4 мин.


Откуда такая инфа, полно городов где автобусы ходят раз 10-20 минут. Лучше прийти на автобус по расписанию, чем пропускать пару переполненных желтых корыт.
Laven
 
Повідомлень: 29
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