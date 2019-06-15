Найбільший обсяг роздрібного товарообороту за І квартал 2019 року зафіксовано у місті Київ.
Дивися повний текст Роздрібний товарооборот в Україні збільшився на 19% - Держстат.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:08
Роздрібний товарооборот в Україні збільшився на 19% -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роздрібний товарооборот в Україні збільшився на 19% - Держстат.
Додано: Пон 17 чер, 2019 10:08
Парадокс. И товарооборот с каждым годом увеличивается. И зарплаты все выше и выше. А жить с каждым днем все хуже и хуже.
Представляю что пишет пропаганда в Венесуэле.
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