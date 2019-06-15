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Роздрібний товарооборот в
Україні збільшився на 19% -...

Роздрібний товарооборот в Україні збільшився на 19% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:08

Роздрібний товарооборот в Україні збільшився на 19% -...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший обсяг роздрібного товарообороту за І квартал 2019 року зафіксовано у місті Київ.

Дивися повний текст Роздрібний товарооборот в Україні збільшився на 19% - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:08

Парадокс. И товарооборот с каждым годом увеличивается. И зарплаты все выше и выше. А жить с каждым днем все хуже и хуже.
Представляю что пишет пропаганда в Венесуэле.
p_a_l
 
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