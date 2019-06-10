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В ЄБРР проти перенесення на тривалий термін запуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 чер, 2019 10:59
Пропонуємо до обговорення:
У Європейському банку реконструкції і розвитку підтверджують свою позицію про необхідність відкласти запуск ринку електроенергії з 1 червня 2019 року на 3-6 місяців для кращої підготовки до нього. У банку вважають, що більш тривалі терміни є надмірними і несуть негативні наслідки.
Дивися повний текст В ЄБРР проти перенесення на тривалий термін запуску ринку електроенергії
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