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В ЄБРР проти перенесення на
тривалий термін запуску...

В ЄБРР проти перенесення на тривалий термін запуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:59

В ЄБРР проти перенесення на тривалий термін запуску...

Пропонуємо до обговорення:
У Європейському банку реконструкції і розвитку підтверджують свою позицію про необхідність відкласти запуск ринку електроенергії з 1 червня 2019 року на 3-6 місяців для кращої підготовки до нього. У банку вважають, що більш тривалі терміни є надмірними і несуть негативні наслідки.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:59

Відновлювальна енергетика по ціні квт в три рази вищій ніж в ФРН . Будуйте сонячні електростанції в Раші.
vasildovganenko4
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:56

"По его словам, особенно эти изменения важны для компаний, которые занимаются возобновляемой энергетикой и в последнее время активно инвестируют в Украину" - так они согласно Закона до 2030 по жесткому тарифу работают и их дотировать будут. Потому как их э/э по 5 грн за кВт на рынке никому не нужна.
cannabis_ua
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