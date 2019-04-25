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Створено найбезпечніший
вертоліт у світі

Створено найбезпечніший вертоліт у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:10

Створено найбезпечніший вертоліт у світі

Пропонуємо до обговорення:
Фірма Curti була заснована підприємцем Ліберо Курті в далекому 1955 році в італійському містечку Імола, відомому своєю легендарною гоночною трасою імені Енцо і Діно Феррарі. Там до 2007 року проводився Гран-прі Італії Формули-1.

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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:10

Статью забыли дописать.

Связь названия и содержания статьи не прослеживается...
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