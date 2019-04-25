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Створено найбезпечніший вертоліт у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Фірма Curti була заснована підприємцем Ліберо Курті в далекому 1955 році в італійському містечку Імола, відомому своєю легендарною гоночною трасою імені Енцо і Діно Феррарі. Там до 2007 року проводився Гран-прі Італії Формули-1.
Дивися повний текст Створено найбезпечніший вертоліт у світі
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Додано: Пон 17 чер, 2019 13:10
Статью забыли дописать.
Связь названия и содержания статьи не прослеживается...
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Очкарик
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Додано: Пон 17 чер, 2019 19:48
Очкарик написав:
Статью забыли дописать.
Связь названия и содержания статьи не прослеживается...
В современном "новостном" интернете содержание статьи не важно. Вы повелись на заголовок, кликнули, посмотрели рекламу - цель достигнута.
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