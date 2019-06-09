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Між якими авто вибирають
покупці (інфографіка)

Між якими авто вибирають покупці (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:39

Між якими авто вибирають покупці (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Покупці автомобілів - навіть ті, хто вже чітко визначився, яку марку/модель купувати, все одно мають запасні варіанти.

Дивися повний текст Між якими авто вибирають покупці (інфографіка).
R2
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