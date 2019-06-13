Покупці автомобілів - навіть ті, хто вже чітко визначився, яку марку/модель купувати, все одно мають запасні варіанти.
Дивися повний текст Між якими авто вибирають покупці (інфографіка).
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Додано: Пон 17 чер, 2019 13:39
Між якими авто вибирають покупці (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Між якими авто вибирають покупці (інфографіка).
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:06
Skoda основной вариант а Тойота запасной?
Ничего не перепутали? Тогда бы все на таких запасных Сamry да Лендкрузерах ездили, потому что на основной вариант доорогой дешевой шкоды не хватило денег.
Сразу видно что РИА готовил замены.
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