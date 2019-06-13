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Між якими авто вибирають
покупці (інфографіка)

Між якими авто вибирають покупці (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:39

Між якими авто вибирають покупці (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Покупці автомобілів - навіть ті, хто вже чітко визначився, яку марку/модель купувати, все одно мають запасні варіанти.

Дивися повний текст Між якими авто вибирають покупці (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:39

А Хонду никто видимо не желает
sanyavershynin
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 03:40

Honda - дорога, Lexus теж відсутній
slavicrybka
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:06

Skoda основной вариант а Тойота запасной?
Ничего не перепутали? Тогда бы все на таких запасных Сamry да Лендкрузерах ездили, потому что на основной вариант доорогой дешевой шкоды не хватило денег.
Сразу видно что РИА готовил замены.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 06:06

Судя из статьи это просто заказной фонарь!!! Или автор чтото путает и то конкретно!!!!!
valentina806400
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