Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної...

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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:13
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54
Re: демограф
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54
Миграция не МОЖЕТ привести, она уже ПРИВЕЛА к демографической катастрофе.
Из-да оттока трудоспособных возрастов, естественная депопуляция населения всего за три месяца составила 83 тыс. человек - 315-320 тыс. в годовом исчисление. Это почти 1% от наличного населения страны - даже в Литве и Латвии, переживающих схожую тенденцию (там в год уезжает до 2% трудоспособных), ситуация немногим лучше
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