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Сезонна трудова міграція може
призвести до демографічної...

Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:04

статья заказная не очем.
tedswing45
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:13

  cia написав:Если ситуация не поменяется коренным образом то отток людей продолжится и даже может возрасти в связи с либерализацией и упрощением условий в польше и других странах ЕС

Я только за, двумя руками и ногами, а то уже как то тесновато в Киеве и окрестностях :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54

Re: демограф

  tigr-uu написав:а то уже как то тесновато в Киеве и окрестностях

и как только раньше все 50 млн. помещалось в стране..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54

Миграция не МОЖЕТ привести, она уже ПРИВЕЛА к демографической катастрофе.
Из-да оттока трудоспособных возрастов, естественная депопуляция населения всего за три месяца составила 83 тыс. человек - 315-320 тыс. в годовом исчисление. Это почти 1% от наличного населения страны - даже в Литве и Латвии, переживающих схожую тенденцию (там в год уезжает до 2% трудоспособных), ситуация немногим лучше
Волгарь
 
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