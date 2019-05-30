Вартість квитків стартує від 502 грн, випливає з інформації в сервісі бронювання квитків авіакомпанії.
Дивися повний текст SkyUp запускає авіарейс Київ-Львів: ціна - від 500 грн.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 23:25
SkyUp запускає авіарейс Київ-Львів: ціна - від 500 грн
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Дивися повний текст SkyUp запускає авіарейс Київ-Львів: ціна - від 500 грн.
Додано: Пон 17 чер, 2019 23:25
А обратно ? а ссылка на сайт бронирования ?
это на год вперед надо забронировать ?
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