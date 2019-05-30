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SkyUp запускає авіарейс
Київ-Львів: ціна - від 500 грн

SkyUp запускає авіарейс Київ-Львів: ціна - від 500 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:25

SkyUp запускає авіарейс Київ-Львів: ціна - від 500 грн

Пропонуємо до обговорення:
Вартість квитків стартує від 502 грн, випливає з інформації в сервісі бронювання квитків авіакомпанії.

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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:25

А обратно ? а ссылка на сайт бронирования ?
это на год вперед надо забронировать ?
https://skyup.aero/uk/results?departure ... &infants=0
yama
 
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