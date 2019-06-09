Рекрутинговий портал проаналізував список професій, яким в доповіді «Майбутнє робочих місць» на Всесвітньому економічному форумі прогнозують поступове вимирання.
Дивися повний текст Названо професії, яким пророкують вимирання (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 03:11
Названо професії, яким пророкують вимирання (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо професії, яким пророкують вимирання (інфографіка).
Додано: Вів 18 чер, 2019 03:11
>>установщики электроники.
Кито это? Так как формулировка специальности типа тыжпрограммист.
|