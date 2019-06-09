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Названо професії, яким пророкують
вимирання (інфографіка)

Названо професії, яким пророкують вимирання (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 03:11

Названо професії, яким пророкують вимирання (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Рекрутинговий портал проаналізував список професій, яким в доповіді «Майбутнє робочих місць» на Всесвітньому економічному форумі прогнозують поступове вимирання.

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R2
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>>установщики электроники.

Кито это? Так как формулировка специальности типа тыжпрограммист.
AlifeSoft
 
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Расскажите про вымирающих бухгалтеров. Очень интересно послушать. Или это про "бухгалтеров", которые только с бумажки в компьютер цифры перебивают?
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Пилоты, автоботы, пылососы.... всё своими руками.... Усё. Даже автожопотёр и мордобрей на баталейках. Один тока Палубий на саляле!
kramwerkk
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