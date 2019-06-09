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Побудовано перше в світі
сховище енергії в каменях

Побудовано перше в світі сховище енергії в каменях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 05:46

Побудовано перше в світі сховище енергії в каменях

Пропонуємо до обговорення:
Церемонія введення в експлуатацію станції відбулася в Альтенвердері, одному з районів Гамбурга. Головний плюс технології - її неймовірно низька ціна. Коли станція підтвердить свою ефективність, її масштабують і почнуть застосовувати в комерційних системах.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 05:46

Дуже цікаво, але чому не використовувати розщеплення води? Гідроген дозволить запасти та перетворити на електрику більше енергіі без теплових втрат.
codam_74
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 05:48

Физику на планете ещё не отменяли...потери на нагреве породы потом обратный процесс преобразования тепло турбины!?!?!? Умышленно не указали КПД установки...проще остановить ветрогенераторы, дабы снизить износ в те моменты когда нет потребности в электрике...в ведро энергию не набереш и в холодильнике не сохраниш.
prizrak9999
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:59

prizrak9999
в ведро энергию не набереш

Запросто! Наберите в ведро воды и поднимите его - всё ! Теперь ведро с энергией - оно обладает потенциальной энергией, которую ведро отдаст в момент его опускания вниз. Физика, 7-й класс.
LutsMan
 
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