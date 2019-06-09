|
|
|
Побудовано перше в світі сховище енергії в каменях
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 05:46
Пропонуємо до обговорення:
Церемонія введення в експлуатацію станції відбулася в Альтенвердері, одному з районів Гамбурга. Головний плюс технології - її неймовірно низька ціна. Коли станція підтвердить свою ефективність, її масштабують і почнуть застосовувати в комерційних системах.
Дивися повний текст Побудовано перше в світі сховище енергії в каменях
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89343
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 05:46
Дуже цікаво, але чому не використовувати розщеплення води? Гідроген дозволить запасти та перетворити на електрику більше енергіі без теплових втрат.
-
codam_74
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 05:48
Физику на планете ещё не отменяли...потери на нагреве породы потом обратный процесс преобразования тепло турбины!?!?!? Умышленно не указали КПД установки...проще остановить ветрогенераторы, дабы снизить износ в те моменты когда нет потребности в электрике...в ведро энергию не набереш и в холодильнике не сохраниш.
-
prizrak9999
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 03.06.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:59
prizrak9999
в ведро энергию не набереш
Запросто! Наберите в ведро воды и поднимите его - всё ! Теперь ведро с энергией - оно обладает потенциальной энергией, которую ведро отдаст в момент его опускания вниз. Физика, 7-й класс.
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|100
|
Пон 17 чер, 2019 20:52
yama
|
|2
|125
|
|
|14
|616
|
Нед 09 чер, 2019 16:15
Джон
|