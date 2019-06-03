Найдешевше в травні в оренду здали однокімнатну столичну квартиру площею 28 кв м. Житло в Голосіївському р-ні зняли за 5830 грн на місяць.
Дивися повний текст Назвали найдешевшу квартиру для оренди.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 08:49
Назвали найдешевшу квартиру для оренди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали найдешевшу квартиру для оренди.
Додано: Вів 18 чер, 2019 08:49
о-о-чень познавательно. А сами объекты можно показать?
У меня, например, есть знакомые, что сдают однуху возле Кловской за 7К. А есть и такие, что сдают однуху на вышеуказанного Вернадского, но по 16К.
А еще есть кума, что не может сдать на Левом Берегу около Русановки в новом доме однуху за 12 сдать три месяца.
и че? можно мою статистику в новостной агрегатор всунуть?? :) Сделать глубокомысленный вывод, что на Кловской дешево можно снять??
ниачем
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