RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прем'єр повідомив про збільшення
зарплат українців удвічі

Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:25

Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89346
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:25

Вброс пустой информации.
magneet
 
Повідомлень: 211
З нами з: 15.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:29

спасибо за 110 долларов зарплаты, попробуй сам за них прожить балабол
CCCP2045
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:50

шел бы он уже подальше и побыстрее...
alex77
 
Повідомлень: 155
З нами з: 05.03.07
Подякував: 31 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка) 1, 2
R2 » Вів 11 чер, 2019 12:54
19 713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 16:38
Sommer
37% українців перебувають поза межами фінансової системи
R2 » Сер 12 чер, 2019 18:09
2 160
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 14:30
matskevichpaul
Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків...
R2 » Сер 12 чер, 2019 21:27
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 09:57
27661

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22655)
18.06.2019 10:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.