Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:25
Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі.
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:29
спасибо за 110 долларов зарплаты, попробуй сам за них прожить балабол
|