Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 09:25
Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі.
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:29
спасибо за 110 долларов зарплаты, попробуй сам за них прожить балабол
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:05
Мне кажется на 50 долларов минимальной зарплаты раньше можно было больше купить, чем щас на 150 долларов. Нас опять наеб.... и представили как перемогу.
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:19
может у премьера и увеличилась зп в 2 раза, а у пересичных, еслии учесть тарифы и рост цен почти на все еще и уменьшилась
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:27
Re: Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвіч
У Гроси предотпускной синдром, или кондиционер не работает.. а может вискарь?..
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:42
Гройсман - ну такая няшка. Жаль, что лживая.
Минималка в 2013-м - 1218 грн, или 153 доллара.
Минималка в 2019-м - 4173 грн, или 152 доллара (по крайней мере по состоянию на январь-июнь и средний валютный курс за период).
Долларовый эквивалент, де-факто, на месте, а гривневый абсолют - вырос в 3.5 раза. Но вы не подумайте, что это все печатный станок - ни-ни, это не Володькин "сценарий работы"
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:09
скажите спасибо что вы также и получаете!!! и не надо зажираться!, я инвалид неработоспособный и живу на жалкую минимальную пенсию 1497грн (1485грн реальный банк комиссию забирает)это всраные 50 баксов а к осени и 40 будет! помощи у меня тоже не от кого нет, ещо в детстве всех потерял.... а в в 2013-м бала у меня пенсия 1057грн это 132 доллара.!!! Минимальная зарплата в 2013-м - 1218 грн, или 153 доллара. и это я сщитаю честно было
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