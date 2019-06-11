RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прем'єр повідомив про збільшення
зарплат українців удвічі

Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:25

Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89353
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:25

Вброс пустой информации.
magneet
 
Повідомлень: 211
З нами з: 15.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:29

спасибо за 110 долларов зарплаты, попробуй сам за них прожить балабол
CCCP2045
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:50

шел бы он уже подальше и побыстрее...
alex77
 
Повідомлень: 155
З нами з: 05.03.07
Подякував: 31 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:05

Мне кажется на 50 долларов минимальной зарплаты раньше можно было больше купить, чем щас на 150 долларов. Нас опять наеб.... и представили как перемогу.
tigr-uu
 
Повідомлень: 640
З нами з: 05.02.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:19

может у премьера и увеличилась зп в 2 раза, а у пересичных, еслии учесть тарифы и рост цен почти на все еще и уменьшилась
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:27

Re: Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвіч

У Гроси предотпускной синдром, или кондиционер не работает.. а может вискарь?..
Patrick
 
Повідомлень: 499
З нами з: 18.09.13
Подякував: 374 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:42

Гройсман - ну такая няшка. Жаль, что лживая.

Минималка в 2013-м - 1218 грн, или 153 доллара.
Минималка в 2019-м - 4173 грн, или 152 доллара (по крайней мере по состоянию на январь-июнь и средний валютный курс за период).

Долларовый эквивалент, де-факто, на месте, а гривневый абсолют - вырос в 3.5 раза. Но вы не подумайте, что это все печатный станок - ни-ни, это не Володькин "сценарий работы" :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2496
З нами з: 02.05.18
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:03

И чем же этот фраер занимался раньше?????
сова
 
Повідомлень: 734
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:09

  zРадио написав:Гройсман - ну такая няшка. Жаль, что лживая.

Минималка в 2013-м - 1218 грн, или 153 доллара.
Минималка в 2019-м - 4173 грн, или 152 доллара (по крайней мере по состоянию на январь-июнь и средний валютный курс за период).

Долларовый эквивалент, де-факто, на месте, а гривневый абсолют - вырос в 3.5 раза. Но вы не подумайте, что это все печатный станок - ни-ни, это не Володькин "сценарий работы" :mrgreen:


скажите спасибо что вы также и получаете!!! и не надо зажираться!, я инвалид неработоспособный и живу на жалкую минимальную пенсию 1497грн (1485грн реальный банк комиссию забирает)это всраные 50 баксов а к осени и 40 будет! помощи у меня тоже не от кого нет, ещо в детстве всех потерял.... а в в 2013-м бала у меня пенсия 1057грн это 132 доллара.!!! Минимальная зарплата в 2013-м - 1218 грн, или 153 доллара. и это я сщитаю честно было
sanuk1985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 23.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка) 1, 2
R2 » Вів 11 чер, 2019 12:54
19 715
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 16:38
Sommer
37% українців перебувають поза межами фінансової системи
R2 » Сер 12 чер, 2019 18:09
2 160
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 14:30
matskevichpaul
Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків...
R2 » Сер 12 чер, 2019 21:27
2 128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 09:57
27661

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72183)
18.06.2019 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.