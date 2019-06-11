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Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:15
українцям повідомив, а мені ні. а то б і я потішився багатством.
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igorbuda52
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:53
sanuk1985 написав: zРадио написав:
Гройсман - ну такая няшка. Жаль, что лживая.
Минималка в 2013-м - 1218 грн, или 153 доллара.
Минималка в 2019-м - 4173 грн, или 152 доллара (по крайней мере по состоянию на январь-июнь и средний валютный курс за период).
Долларовый эквивалент, де-факто, на месте, а гривневый абсолют - вырос в 3.5 раза. Но вы не подумайте, что это все печатный станок - ни-ни, это не Володькин "сценарий работы"
скажите спасибо что вы также и получаете!!! и не надо зажираться!, я инвалид неработоспособный и живу на жалкую минимальную пенсию 1497грн (1485грн реальный банк комиссию забирает)это всраные 50 баксов а к осени и 40 будет! помощи у меня тоже не от кого нет, ещо в детстве всех потерял.... а в в 2013-м бала у меня пенсия 1057грн это 132 доллара.!!! Минимальная зарплата в 2013-м - 1218 грн, или 153 доллара. и это я сщитаю честно было
Искренне сочувствую вам. Если минимальная и средняя зарплата после проседания в 2014-2015 гг хотя бы худо-бедно восстановились к 2019-му, то с пенсиями и другими соц. выплатами действительно беда.
Дело в том, что восстановление зарплат - это тоже своего рода трюк Правительства. Снижение ЕСВ вдвое - этот тот резерв, который работодатели и использовали для повышения зарплат работникам.
А вот пенсионеров таким образом пустили под нож - если в 2013-м средняя пенсия составляла 190 долларов, то в 2019-м - 100. А в 2015-м и вовсе было 60
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zРадио
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:59
Как Вы считаете сколько Гройсман тратит, в среднем, в месяц:
1. До 10000$
2. 10000-50000$
3. Более 50000$
?
Давайте голосовать!
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hazanovich_alexey
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:59
zРадио написав:
Гройсман - ну такая няшка. Жаль, что лживая.
Минималка в 2013-м - 1218 грн, или 153 доллара
Возможно Гройсман говорил за себя, так что:
14 квітня 2016 обраний на посаду Прем'єр-міністра України
Мин.ЗП с 01.01.2016 по 30.04.2016 - 1378грн
Курс валют НБУ на 14 апреля 2016г. - 25.4835
Мин.ЗП в долларах на 14.04.2016 - $54,07
Мин.ЗП с 01.01.2019 - 4173грн, или $158 - что больше почти в 3 раза.
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ASOT
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10
А у этих у*** кругом одни перемоги.
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dr_bois
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:52
грося мелит что попало
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slapota
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:38
Предвыборный пиар-понос.Ближе к выборам достижения гроси будут ещё "круче".
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sena_2008atp
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