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Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 чер, 2019 09:19
Пока не уберут налог ЕСВ с плеч работодателя - зарплаты будут в тени, а при искусственном поднятии минималки улучшения не добиться...
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