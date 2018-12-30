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Метрополітен не буде повертати автомати з продажу...
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:18
Пропонуємо до обговорення:
«Київський метрополітен» не буде відновлювати роботу автоматів продажу жетонів на станціях метро і планує остаточно відмовитись від жетонів до 30 жовтня 2019 року, не зважаючи на натовпи біля кас.
Дивися повний текст Метрополітен не буде повертати автомати з продажу жетонів, попри черги й натовпи
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R2
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:18
"Они закупили все необходимое оборудование"
Главное не закупить хотя опять -смотря для кого, Главное чтобы это работало и пассажирам стало комфортней.
А с этим проблемы- система стала работать хуже, соответственно - цели не достигнуты, затраты неэффективны и т.д.
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blueiceua
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:20
Теперь мы знаем когда народ будет штурмовать турникеты. Полицаев хватит?
Они бы еще потолок опустили, чтобы люди проходя через турникет на колени становились. Что бы понимал червь кто хозяин мира сего.
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p_a_l
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:02
да, два турникета из 10 - это все необходимое оборудование для бесконтактной оплаты, чего уж там.
Давайте сделаем, как в Харькове. Там нет вообще кассы возле вокзала, только автомат, который принимает только мелкие деньги. Ну и бесконтактных платежей там нету.
Вообще шикарно.
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arheops
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Додано: Вів 18 чер, 2019 20:12
Виталику все равно, видимо на новых аппаратах для оплаты бесконтактной карточкой много украсть не получится, потому и скорость их установки такая.
Я был на м.Вокзальная и наблюдал нереальную толпу. Стыд и позор. Столица попуасии...
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priem_metalla86
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