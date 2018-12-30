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Метрополітен не буде повертати автомати з продажу...
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:18
Пропонуємо до обговорення:
«Київський метрополітен» не буде відновлювати роботу автоматів продажу жетонів на станціях метро і планує остаточно відмовитись від жетонів до 30 жовтня 2019 року, не зважаючи на натовпи біля кас.
Дивися повний текст Метрополітен не буде повертати автомати з продажу жетонів, попри черги й натовпи
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R2
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:18
"Они закупили все необходимое оборудование"
Главное не закупить хотя опять -смотря для кого, Главное чтобы это работало и пассажирам стало комфортней.
А с этим проблемы- система стала работать хуже, соответственно - цели не достигнуты, затраты неэффективны и т.д.
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blueiceua
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:02
да, два турникета из 10 - это все необходимое оборудование для бесконтактной оплаты, чего уж там.
Давайте сделаем, как в Харькове. Там нет вообще кассы возле вокзала, только автомат, который принимает только мелкие деньги. Ну и бесконтактных платежей там нету.
Вообще шикарно.
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arheops
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Додано: Вів 18 чер, 2019 20:12
Виталику все равно, видимо на новых аппаратах для оплаты бесконтактной карточкой много украсть не получится, потому и скорость их установки такая.
Я был на м.Вокзальная и наблюдал нереальную толпу. Стыд и позор. Столица попуасии...
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priem_metalla86
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Додано: Сер 19 чер, 2019 06:41
Пасажир должен иметь выбор либо купить разовый билет либо на большее количество поездок мне не нужна карта на 45 поездок мэра в очередь пусть стоит во всех городах мира нет такого беспредела и километровых очередей
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dmitriy_belyy1977
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