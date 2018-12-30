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Метрополітен не буде повертати
автомати з продажу...

Метрополітен не буде повертати автомати з продажу...
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:18

Метрополітен не буде повертати автомати з продажу...

Пропонуємо до обговорення:
«Київський метрополітен» не буде відновлювати роботу автоматів продажу жетонів на станціях метро і планує остаточно відмовитись від жетонів до 30 жовтня 2019 року, не зважаючи на натовпи біля кас.

Дивися повний текст Метрополітен не буде повертати автомати з продажу жетонів, попри черги й натовпи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:18

"Они закупили все необходимое оборудование"
Главное не закупить хотя опять -смотря для кого, Главное чтобы это работало и пассажирам стало комфортней.
А с этим проблемы- система стала работать хуже, соответственно - цели не достигнуты, затраты неэффективны и т.д.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:02

да, два турникета из 10 - это все необходимое оборудование для бесконтактной оплаты, чего уж там.
Давайте сделаем, как в Харькове. Там нет вообще кассы возле вокзала, только автомат, который принимает только мелкие деньги. Ну и бесконтактных платежей там нету.
Вообще шикарно.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:12

Виталику все равно, видимо на новых аппаратах для оплаты бесконтактной карточкой много украсть не получится, потому и скорость их установки такая.
Я был на м.Вокзальная и наблюдал нереальную толпу. Стыд и позор. Столица попуасии...
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 06:41

Пасажир должен иметь выбор либо купить разовый билет либо на большее количество поездок мне не нужна карта на 45 поездок мэра в очередь пусть стоит во всех городах мира нет такого беспредела и километровых очередей
dmitriy_belyy1977
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:20

А ведь можно сделать красиво, хочешь жетон? 10 грн и он твой :)
Rainbow
 
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