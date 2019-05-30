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Які авто знецінюються
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Які авто знецінюються найшвидше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:30

Які авто знецінюються найшвидше

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до нового звіту iSeeCars.

Дивися повний текст Які авто знецінюються найшвидше.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:30

Почему не назвать статью "Какие авто обесцениваются быстрее других в США"?
sola
 
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