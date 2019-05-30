Відповідно до нового звіту iSeeCars.
Дивися повний текст Які авто знецінюються найшвидше.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:30
Які авто знецінюються найшвидше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які авто знецінюються найшвидше.
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:30
Почему не назвать статью "Какие авто обесцениваются быстрее других в США"?
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