Незважаючи на те що Apple перестала публікувати дані про продажі iPhone, незалежні аналітики все одно ведуть підрахунки реалізованих компанією смартфонів.
Дивися повний текст Продажі iPhone впали до мінімуму останніх п'яти років.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:10
Продажі iPhone впали до мінімуму останніх п'яти років
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Дивися повний текст Продажі iPhone впали до мінімуму останніх п'яти років.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:10
как бы дорого) я хз как в других странах, но например в Украине за цену нового айфона в 30 тыс грн можно достаточно комфортно прожить 3 месяца, ничего не делая. Я бы еще подумал бы, а стоит ли оно того
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