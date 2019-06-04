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Продажі iPhone впали до
мінімуму останніх п'яти років

Продажі iPhone впали до мінімуму останніх п'яти років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:10

Продажі iPhone впали до мінімуму останніх п'яти років

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те що Apple перестала публікувати дані про продажі iPhone, незалежні аналітики все одно ведуть підрахунки реалізованих компанією смартфонів.

Дивися повний текст Продажі iPhone впали до мінімуму останніх п'яти років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:10

как бы дорого) я хз как в других странах, но например в Украине за цену нового айфона в 30 тыс грн можно достаточно комфортно прожить 3 месяца, ничего не делая. Я бы еще подумал бы, а стоит ли оно того
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:52

Народ похоже понял что за одно название платить в 2-3 раза дороже не целесообразно
blueiceua
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