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Аеропорт Львів підняв
вартість добової стоянки

Аеропорт Львів підняв вартість добової стоянки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:16

Аеропорт Львів підняв вартість добової стоянки

Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт Львів підняв майже вдвічі вартість добової стоянки автомобілів на парковці поруч з терміналом, що діє зараз.

Дивися повний текст Аеропорт Львів підняв вартість добової стоянки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:16

знов прийдеться в колеги паркуватися. а то заплачу більше, ніж за політ.
igorbuda52
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