Аеропорт Львів підняв майже вдвічі вартість добової стоянки автомобілів на парковці поруч з терміналом, що діє зараз.
Дивися повний текст Аеропорт Львів підняв вартість добової стоянки.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:16
Аеропорт Львів підняв вартість добової стоянки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аеропорт Львів підняв вартість добової стоянки.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:16
знов прийдеться в колеги паркуватися. а то заплачу більше, ніж за політ.
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