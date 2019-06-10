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Гройсман планує створити Фонд майбутнього, як у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює створення Фонду майбутнього – фонду коштів, які стануть основою фінансування соціальних програм. Джерелом цих коштів стануть доходи від приватизації, детінізації економіки, демонополізації та деолігархізації економіки.
Дивися повний текст Гройсман планує створити Фонд майбутнього, як у провідних державах
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