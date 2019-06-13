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Місія NASA на Місяць обійдеться в $20-30 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:50
Пропонуємо до обговорення:
Директор NASA Джим Брайденстайн розповів CNN Business, що на підготовку висадки на Місяць, запланованої на 2024 рік, доведеться виділити від $20 млрд до $30 млрд. Тим самим щорічні витрати на місію становитимуть від $4 млрд до $6 млрд.
Дивися повний текст Місія NASA на Місяць обійдеться в $20-30 млрд
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:50
Нolliwood расценки поднял непомерно.
Уже ж все видели как они летали в ТВ основном
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