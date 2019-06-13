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Місія NASA на Місяць обійдеться в $20-30 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:50
Пропонуємо до обговорення:
Директор NASA Джим Брайденстайн розповів CNN Business, що на підготовку висадки на Місяць, запланованої на 2024 рік, доведеться виділити від $20 млрд до $30 млрд. Тим самим щорічні витрати на місію становитимуть від $4 млрд до $6 млрд.
Дивися повний текст Місія NASA на Місяць обійдеться в $20-30 млрд
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R2
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:50
Нolliwood расценки поднял непомерно.
Уже ж все видели как они летали в ТВ основном
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blueiceua
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:09
blueiceua написав:
Нolliwood расценки поднял непомерно.
Уже ж все видели как они летали в ТВ основном
Кого-то мне этот постер напоминает... неужели основной аккаунт "крымского пенсионера" таки забанили?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:22
blueiceua написав:
Нolliwood расценки поднял непомерно.
Гагарин от Союзмультфильма дешевле обошелся)))..
Отличие от программы Аполлон это -> що це спроба створити на Місяці «сталу» присутність
... то есть по факту США могут потом обьяаить на части территории Луны свой суверенитет. Конечно есть договор про космос.. но вот договор про РСМД тоже был...и Будапештский меморандум был..
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Джон
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