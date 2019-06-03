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Індія ввела мита на товари з США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:55
Пропонуємо до обговорення:
Індія ввела з 16 червня додаткові мита на низку товарів, які ввозяться із Сполучених Штатів Америки.
Дивися повний текст Індія ввела мита на товари з США
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:55
У США видимо заело принтер печатающий санкции.
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blueiceua
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:15
blueiceua написав:
У США видимо заело принтер печатающий санкции.
Ну кто то газом шантажирует, а кто то чем то иным
Нас скоро и салом шантажировать будут.
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p_a_l
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