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Індія ввела мита
на товари з США

Індія ввела мита на товари з США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:55

Індія ввела мита на товари з США

Пропонуємо до обговорення:
Індія ввела з 16 червня додаткові мита на низку товарів, які ввозяться із Сполучених Штатів Америки.

Дивися повний текст Індія ввела мита на товари з США.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:55

У США видимо заело принтер печатающий санкции.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:15

  blueiceua написав:У США видимо заело принтер печатающий санкции.

Ну кто то газом шантажирует, а кто то чем то иным
Нас скоро и салом шантажировать будут.
p_a_l
 
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