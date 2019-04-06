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Ford розраховує перевести всі заводи на «зелену» енергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник Ford розповів про ініціативи, які планується здійснити в рамках масштабної програми щодо трансформації в компанію, яка створює «розумні» автомобілі для «розумного» світу.
Дивися повний текст Ford розраховує перевести всі заводи на «зелену» енергію до 2035 року
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:58
Лучше бы подумал как сделать конкуренттные машины по конкурентной цене.
Mondeo по цене золотой получается.
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