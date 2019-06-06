Найбільша кількість вакансій в Києві на літній період пропонується водіям.
Дивися повний текст Центр зайнятості назвав ТОП-вакансій в столиці.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:20
Центр зайнятості назвав ТОП-вакансій в столиці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Центр зайнятості назвав ТОП-вакансій в столиці.
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:20
центру занятости было бы неплохо заняться устройством безработных - своими прямыми обязанностями, а не пиариться в интернете.
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