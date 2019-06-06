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Центр зайнятості назвав
ТОП-вакансій в столиці

Центр зайнятості назвав ТОП-вакансій в столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:20

Центр зайнятості назвав ТОП-вакансій в столиці

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша кількість вакансій в Києві на літній період пропонується водіям.

Дивися повний текст Центр зайнятості назвав ТОП-вакансій в столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:20

центру занятости было бы неплохо заняться устройством безработных - своими прямыми обязанностями, а не пиариться в интернете.
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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