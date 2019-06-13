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Експерт розповів про ситуацію
на ринку житлової нерухомості

Експерт розповів про ситуацію на ринку житлової нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:23

Експерт розповів про ситуацію на ринку житлової нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів експерт з нерухомості Олександр Рубанов.

Дивися повний текст Експерт розповів про ситуацію на ринку житлової нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:24

А какой застройщик нанял Рубанова он не уточнил?
blueiceua
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