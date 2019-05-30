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Творець Android пообіцяв
представити новий смартфон

Творець Android пообіцяв представити новий смартфон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54

Творець Android пообіцяв представити новий смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Смартфон Essential Phone PH-1, розробку якого очолював творець Android Енді Рубін (Andy Rubin), виявився не таким популярним, як розраховували його творці.

Дивися повний текст Творець Android пообіцяв представити новий смартфон.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54

Лучше бы занимался улучшениями Android.
Смартфоны уже и у китайцев очень неплохие получаются.
blueiceua
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