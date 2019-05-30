Смартфон Essential Phone PH-1, розробку якого очолював творець Android Енді Рубін (Andy Rubin), виявився не таким популярним, як розраховували його творці.
Дивися повний текст Творець Android пообіцяв представити новий смартфон.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54
Творець Android пообіцяв представити новий смартфон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Творець Android пообіцяв представити новий смартфон.
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54
Лучше бы занимался улучшениями Android.
Смартфоны уже и у китайцев очень неплохие получаются.
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