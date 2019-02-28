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Відсоткові ставки за кредитами у ломбардах перевищили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:56
Пропонуємо до обговорення:
Ставки за кредитами у ломбардах, які беруть українці, наприкінці першого кварталу 2019 року перевищили 200% річних та склали в середньому 207,6% річних.
Дивися повний текст Відсоткові ставки за кредитами у ломбардах перевищили 200% річних - регулятор
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:56
Не припомню комиссий менее 0,5% в день, с залогом ессно. А 0,5% в день - это 517% в год. Или вы тоже на 365 умножаете, финансисты?
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summacut
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:30
summacut написав:
Не припомню комиссий менее 0,5% в день, с залогом ессно. А 0,5% в день - это 517% в год. Или вы тоже на 365 умножаете, финансисты?
Двойка вам по математике. 0,5% в день это 182,5% в год.
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LOKY
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:37
LOKY написав:
0,5% в день это 182,5% в год.
Только если найдёте ломбард, который даёт деньги на год и выплата процентов в конце срока без капитализации
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safonovstanislav
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