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Відсоткові ставки за кредитами у ломбардах перевищили...
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:56
Пропонуємо до обговорення:
Ставки за кредитами у ломбардах, які беруть українці, наприкінці першого кварталу 2019 року перевищили 200% річних та склали в середньому 207,6% річних.
Дивися повний текст Відсоткові ставки за кредитами у ломбардах перевищили 200% річних - регулятор
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:56
Не припомню комиссий менее 0,5% в день, с залогом ессно. А 0,5% в день - это 517% в год. Или вы тоже на 365 умножаете, финансисты?
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summacut
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:30
summacut написав:
Не припомню комиссий менее 0,5% в день, с залогом ессно. А 0,5% в день - это 517% в год. Или вы тоже на 365 умножаете, финансисты?
Двойка вам по математике. 0,5% в день это 182,5% в год.
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LOKY
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:37
LOKY написав:
0,5% в день это 182,5% в год.
Только если найдёте ломбард, который даёт деньги на год и выплата процентов в конце срока без капитализации
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safonovstanislav
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:53
LOKY написав:
Двойка вам по математике. 0,5% в день это 182,5% в год.
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summacut
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:13
по моему, кредитные спилки и те более ласковы к заемщикам...
б-р-р-р, по моему, ломбарды только для наркоманов, что ворованое сдают
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Додано: Сер 19 чер, 2019 14:00
safonovstanislav написав: LOKY написав:
0,5% в день это 182,5% в год.
Только если найдёте ломбард, который даёт деньги на год и выплата процентов в конце срока без капитализации
А какая тут капитализация? Капитализация -это когда к депозиту прибавляются начисленные проценты и на них так же как и на основную сумму насчитываются проценты.
Просто ежемесячная выплата немного увеличивает эффективную годовую ставку.
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LOKY
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Додано: Сер 19 чер, 2019 23:06
LOKY написав:
Просто ежемесячная выплата немного увеличивает эффективную годовую ставку.
Для депозитов с дневной ставкой в сотые доли процента - немного (к примеру, с 18% до 19,6%). Для займов в ломбардах и прочих МФО с дневной ставкой 0,5-2% - как сказать.
Например, многие МФО трубят на своих сайтах, что их ставка 730% (365дней * 2%/день). А по факту, выдавая займ максимум на 2 недели под 2% в день, имеем рост долга за год в 1,28^(365/14) = 623,9 раза или 62290% годовых эффективной ставки. Много это или нет - ну это каждый сам для себя решает.
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summacut
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