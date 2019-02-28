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Відсоткові ставки за кредитами
у ломбардах перевищили...

Відсоткові ставки за кредитами у ломбардах перевищили...
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:56

Відсоткові ставки за кредитами у ломбардах перевищили...

Пропонуємо до обговорення:
Ставки за кредитами у ломбардах, які беруть українці, наприкінці першого кварталу 2019 року перевищили 200% річних та склали в середньому 207,6% річних.

Дивися повний текст Відсоткові ставки за кредитами у ломбардах перевищили 200% річних - регулятор.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:56

Не припомню комиссий менее 0,5% в день, с залогом ессно. А 0,5% в день - это 517% в год. Или вы тоже на 365 умножаете, финансисты?
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:30

  summacut написав:Не припомню комиссий менее 0,5% в день, с залогом ессно. А 0,5% в день - это 517% в год. Или вы тоже на 365 умножаете, финансисты?

Двойка вам по математике. 0,5% в день это 182,5% в год.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:37

  LOKY написав:0,5% в день это 182,5% в год.

Только если найдёте ломбард, который даёт деньги на год и выплата процентов в конце срока без капитализации
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:53

  LOKY написав:Двойка вам по математике. 0,5% в день это 182,5% в год.


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summacut
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по моему, кредитные спилки и те более ласковы к заемщикам...
б-р-р-р, по моему, ломбарды только для наркоманов, что ворованое сдают
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:00

  safonovstanislav написав:
  LOKY написав:0,5% в день это 182,5% в год.

Только если найдёте ломбард, который даёт деньги на год и выплата процентов в конце срока без капитализации

А какая тут капитализация? Капитализация -это когда к депозиту прибавляются начисленные проценты и на них так же как и на основную сумму насчитываются проценты.
Просто ежемесячная выплата немного увеличивает эффективную годовую ставку.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:06

  LOKY написав:Просто ежемесячная выплата немного увеличивает эффективную годовую ставку.


Для депозитов с дневной ставкой в сотые доли процента - немного (к примеру, с 18% до 19,6%). Для займов в ломбардах и прочих МФО с дневной ставкой 0,5-2% - как сказать.
Например, многие МФО трубят на своих сайтах, что их ставка 730% (365дней * 2%/день). А по факту, выдавая займ максимум на 2 недели под 2% в день, имеем рост долга за год в 1,28^(365/14) = 623,9 раза или 62290% годовых эффективной ставки. Много это или нет - ну это каждый сам для себя решает.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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